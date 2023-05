Il sogno che facciamo sempre da quarant'anni

ASROMA.COM (T. CAGNUCCI) - “Che cosa hai fatto in tutti questi anni?”. In questi quarant’anni abbiamo continuato a seguire e a tifare la Roma, che è tutto tranne che un andare a dormire presto.

Però è vero che quando abbiamo chiuso gli occhi abbiamo continuato a fare tutti lo stesso sogno: una squadra con la maglia rossa che fa il giro di campo portando, come una coda elegante di un gigantesco frack nazional popolare, a strascico un tricolore. Chi lo teneva per mano davanti a tutti lo aveva da poco chiamato “il vessillo”. Lui era il capitano, Agostino Di Bartolomei. [...]

Domani c’è da salutare un gruppo di uomini che dopo poco più di quarant’anni ha fatto felice una città. Li potrete riconoscere non solo perché hanno tutti negli occhi l’orgoglio di aver fatto quell’impresa, ma perché accanto a loro ci sarà quel vessillo.



Non lo abbiamo mai lasciato Capitano. Questo Scudetto non è durato poco poco. Sabato c’è da salutare un gruppo di uomini che dopo poco più di quarant’anni ha fatto felice una città e che quarant’anni dopo dice loro ancora grazie. Poi la partita finisce alle 20. Venite presto, anche se tanto presto non ci andremo a dormire mai.

