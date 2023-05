Follieri ci riprova con la Roma: ha già incontrato i Friedkin

Raffaello Follieri nei giorni scorsi era a Roma, come testimoniato da una foto scattata su Instagram a Piazza di Spagna, e ha conosciuto i Friedkin, ai quali ha manifestato il suo interessamento per l'acquisto del club. Per il momento però il colloquio esplorativo ha prodotto una grande distanza sulle valutazioni: i Friedkin hanno chiesto un miliardo per ragionare su una possibile trattativa. E questo conferma che la proprietà americana non ha intenzione di vendere la società, almeno in questo momento, e che la Roma gode di un crescente appeal. [...]

Molto inserito nel tessuto economico-politico dell'Arabia Saudita, Follieri è convinto di poter comprare la Roma da solo. [...] C'è chi parla di un altro incontro in programma mercoledì 3 maggio, mentre la squadra sarà impegnata a Monza. [...]

(corrieredellosport.it)

