El Shaarawy punta l'Europa e spera nel rinnovo

IL TEMPO (M. CIRULLI) - El Shaarawy vuole esserci a Leverkusen. Cresce l'ottimismo riguardante la presenza, almeno per uno spezzone di partita, del Faraone nella semifinale di ritorno di Europa League in Germania. L'esterno sta cercando di smaltire in tempi record la lesione al flessore della coscia destra rimediata a Monza a inizio mese e punta ad aiutare i compagni la prossima settimana. Anche Mourinho nel post-partita di giovedì scorso si è detto speranzoso riguardo la sua presenza. El Shaarawy vuole tornare protagonista il prima possibile, per convincere la dirigenza a rinnovare il contratto, in scadenza a giugno.

Chi è sempre più vicino alla firma è invece Smalling. L'agente del centrale inglese ieri si è recato a Trigoria per limare i dettagli finali dell'accordo, che vedrà l'ex United legarsi alla Roma per altri due anni, fino al 2025. Il trentatreenne, nel frattempo, sta lavorando per tornare a disposizione per la trasferta in Germania.

In vista del Bologna, ieri la squadra ha svolto seduta di scarico con l'allenamento di oggi previsto per le 13 e partenza nel primo pomeriggio.