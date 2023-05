Da Abraham a ElSha: la finale con il Siviglia è un rebus per Mou

Nascosta da occhi indiscreti, continua la preparazione della Roma per la finale di Europa League di mercoledì. (...) Gli unici ancora convalescenti sono Dybala e Spinazzola. L'argentino sente sempre meno dolore alla caviglia. Sarà della partita, ma con poche speranze di vederlo dal primo minuto. La stessa condizione del terzino sinistro. (...) Acciacchi che pongono in rampa di lancio El Shaarawy, pienamente recuperato e

pronto per una maglia da titolare contro il Siviglia. Sette gol nel 2023 sono un bottino a cui Mourinho non vuole rinunciare nella partita più importante della stagione. E su due evidenti carenze della ro-sa si basano i ballottaggi nella testa dello Special One: Abraham-Belotti e Ibanez-Llorente. Il peso dell'attac-co contro il Siviglia probabilmente sarà sulle spalle dell'inglese, assisti-to da Pellegrini. (...) Il brasiliano sta vivendo la peggior stagione della carriera, tra errori macroscopici e ansia da prestazione sempre più evidente e deleteria per La Roma. Il recupero di Llorente è oro colato per Mourinho che tornerà ad affidarsi allo spagnolo per completare il terzetto difensivo con Mancini e Smalling.

(La Repubblica)