Con la Roma insegue una coppa da leggenda

Stasera, nello stadio intitolato a Puskas, scomparso nel 2006, la Roma insegue contro il Siviglia la più importante vittoria internazionale della sua storia. [...] Mourinho è lo Special One delle finali europee, cinque feste su cinque. Il Siviglia è il re dell’Europa League: il primato di sei vittorie e la consapevolezza di non aver mai assaggiato il sapore amaro di una sconfitta all’ultimo atto. È roba da invincibili, quindi, ma stasera ci sarà spazio per una sola leggenda. Luis Mendilibar è un teorico della semplicità. Non vende fumo, a costo di apparire antiquato. Calcio semplice, per il tecnico di origini basche, significa preparare bene la partita ma poi pretendere che siano i giocatori a leggerne lo sviluppo e a scegliere la soluzione migliore. [...]

(gasport)