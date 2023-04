Stadio della Roma, vertice in Campidoglio: voto entro fine aprile

Si parte intorno alle sette e mezza di pomeriggio, appena il sindaco, Roberto Gualtieri, rientra in Campidoglio dopo essersi "sganciato" dagli appuntamenti al ministero degli Esteri. Un Gualtieri deciso ad accelerare sulla questione del pubblico interesse da votare in Aula Giulio Cesare sullo stadio della Roma a Pietralata. (...) L'obiettivo del Sindaco è quello di riuscire a portare al voto la delibera di pubblico interesse entro fine mese. Si devono ottenere i pareri delle cinque commissioni che stanno esaminando il testo. Dalla riunione - a parte un lunghissimo e articolato confronto sulle pro-cedure fra il presidente della Commissione Lavori pubblici, Antonio Stampete, e il sindaco Gualtieri - è emersa la strada per arrivare al voto entro fine mese o, al massimo, a inizio maggio. I consiglieri avranno una decina di giorni per preparare un emendamento unico di maggioranza che raccolga tutte le modifiche da fare al testo della delibera di pubblico interesse. (...)

(Il Messaggero)