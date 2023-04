Roma, allungo Champions. Ritrova Pellegrini e Abraham e vola a +5 sull'Inter

Se amate lo "show time" forse non vi innamorerete mai di lui, ma Napoli, Milan, Inter e Juve farebbero bene a prendere appunti. La Roma di José Mourinho, infatti, è la più lucida dimostrazione di come si possa pensare alle Coppe non perdendo il 'focus" in campionato e scalando nel contempo la classifica, che ora la vede al 3° posto con 3 punti di vantaggio sui rossoneri e 5 sui nerazzurri. L'effetto collaterale è ovvio: qualora l'avventura in Europa League si concludesse senza trionfo, a giugno la zona Champions sarebbe blindata e quindi l'obiettivo stagionale centrato. (...) Un 3-0 santificato dalle reti di Bove, il ritrovato Abraham e soprattutto da un sontuoso capitan Pellegrini, che riconquista il cuore di tutti i suoi tifosi dopo l'errore dal dischetto in Coppa che troppe critiche gli erano costate. Non a caso l'abbraccio con Mou, dopo la rete, è un messaggio a tutto l'ambiente: restiamo compatti. (...) Per sbloccare il match serve l'episodio; che arriva al 33', quando su azione da palla inattiva - su cui la Roma si conferma sovrana - un colpo di testa di Belotti finirebbe a lato se non trovasse sulla propria strada un braccio largo di Pereyra. Giua viene richiamato al Var e, dopo aver rivisto razione sanziona il rigore. Pellegrini, però, stavolta non va sul dischetto e così tocca a Cristante, che però colpisce il 26° palo stagionale per i giallorossi. Nessuno però fa in tempo a imprecare alla mala sorte, perché sulla ribattuta Bove mette dentro. (...) La ripresa comincia al piccolo trotto, ma una ripartenza chirurgica giallorossa consente a Belotti di trovare un corridoio per lanciare Pellegrini solo davanti a Silvestri il capitano segna proprio sotto la Sud per andare ad abbracciare Mourinho. (...) Eppure la partita potrebbe rotolare in una nuova direzione quando al 22' , su tiro di Lovric, è Mancini a far un fallo di mano da rigore. Al 24' sul dischetto si presenta Pereyra, che però si fa ipnotizzare da Rui Patricio. (...) In pieno recupero, sfruttando gli spazi a disposizione, il neo entrato Spinazzola mette un cross per la testa di Abraham che sigla il tris, ritrovando il gol in campionato dopo oltre due mesi. (...)

(gasport)