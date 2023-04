Pellegrini: «Cresciuti a livello mentale»

IL TEMPO (M. CIRULLI) - «Era importante vincere perché era tanto che lavoravamo per essere terzi in classifica. È stata una bella giornata». Questa l'analisi di Pellegrini nel post-partita. Il capitano giallorosso, tornato al gol dopo l'errore dal dischetto sul rigore ha parlato a Dazn. «Adesso possiamo iniziare a pensare alla gara di giovedì - ha poi continuato - abbiamo una rimonta da compiere. Questa squadra ha fatto dei miglioramenti a livello mentale». Pellegrini ha poi descritto la sensazione di liberazione dopo la rete del momentaneo 2-0: «Era da un po' che non segnavo, mi mancava. Le persone che mi vogliono bene mi hanno detto di ritrovare un po' di serenità e leggerezza e oggi ci sono finalmente riuscito». Dopo la rete, il numero sette ha esultato mettendo le mani a forma di cuore: «L'esultanza è per mia figlia e i miei tifosi. Nel bene o nel male posso contare su di loro e loro sanno che possono contare su di me sempre». Faccio del mio meglio in campo per loro».