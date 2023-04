Paulo mette nel mirino il Feyenoord. Tammy cerca un posto da titolare

Paulo Dybala ci prova, con buone speranze di riuscirci. Tre giorni alla sfida di ritorno contro il Feyenoord, le condizioni fisiche della Joya migliorano a tal punto che l'argentino inizia a dispensare sicurezza anche a Trigoria, certo di potersi mettersi a disposizione per la gara più (o una delle) importante della stagione. Mou ha bisogno del suo miglior marcatore per tentare la rimonta contro gli olandesi e guadagnare la semifinale, che risulta difficile ma non impossibile. (...) Gli esami strumentali ai quali si è sottoposto sabato che hanno escluso la lesione lo fanno stare più tranquillo. Oggi proseguirà nel lavoro a parte, seguendo la tabella stilata per lui dallo staff medico giallorosso. (...) A proposito di gol e di attaccanti: contro il Feyenoord Abraham ci sarà. A Rotterdam ha riportato la lussazione della spalla destra. Tammy sta meglio, ha escluso l'intervento chirurgico, e ieri sera ha dato la sua disponibilità per sedere in panchina. (...)

(Il Messaggero)