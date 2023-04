Milan 4° e Roma 5a in classifica anche se sono pari quasi in tutto: punti (59), punti negli scontri diretti (2), differenza reti negli scontri diretti (0), differenza reti generale (+14). Bisogna ricorrere al quinto criterio per assegnare il momentaneo quarto posto al Milan: i gol totali segnati (52 a 44 per i rossoneri). In caso di ulteriore parità deciderebbe il sorteggio.

(Gasport)