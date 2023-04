Notte da capitano: l’appoggio dei tifosi, il penalty ceduto, poi il gol sotto la Sud

"Nel bene o nel male... il capitano rimane tale". La Curva Sud ha scelto da che parte stare, quella di Lorenzo Pellegrini. E miglior decisione non poteva prenderla perché dopo il dramma di Rotterdam è stato lui ad aver preso per mano la squadra contro l'Udinese. Nella sua centesima partita da capitano della Roma ha calciato l'angolo che ha portato al rigore e ha segnato la rete del 2-0 su assist di Belotti. (...) Era reduce da un giovedì nero dopo il rigore sbagliato a Rotterdam contro il Feyenoord. Avrebbe avuto la possibilità di riscattarsi calciandone un altro ieri con i bianconeri, ma ha scelto di farsi da parte. (...). E fa tutta la differenza del mondo, perché un rigore sbagliato e poi segnato da un altro compagno non alza un polverone di polemiche e insulti. Lorenzo ha incassato critiche a non finire anche per la stagione sottotono che sta conducendo. Lui ha scelto di restare in silenzio, Mourinho lo ha supportato rimettendolo titolare ieri sera e ha avuto ragione. (...)

(Il Messaggero)