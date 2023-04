Mourinho lascia i Parioli, la Roma precisa: "La scelta non ha alcun nesso con il futuro del tecnico"

Mourinho lascia la casa di proprietà di Aquilani ai Parioli per avvicinarsi a Trigoria o per staccarsi dalla Capitale? La notizia ha creato ansia e curiosità, ma il quotidiano ha contattato i vertici del club per chiedere spiegazioni: "Sono in corso valutazioni da parte del mister, non c'è alcun nesso con il suo futuro prossimo. Ora ha una casa enorme che non vive: è normale che ne cerchi una più vicina a Trigoria", la risposta della società giallorossa. I tifosi romanisti, quindi, possono stare tranquilli.

(Il Foglio)