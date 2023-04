Matic, il professore ha già maturato il suo prolungamento

Diceva Daniele De Rossi di David Pizarro: "E il nostro scoglio. Quando siamo in difficoltà, passiamo sempre la palla a lui". Un po’ come Kevin Strootman, la «lavatrice», o Seydou Keita. Nemanja Matic è diventato per il centrocampo della Roma quello che sono stati in passato i suoi prestigiosi colleghi. (...) Matic sta vivendo una seconda giovinezza alla corte di Mourinho e nella Capitale si trova benissimo. (...) Prima del derby sono maturate le condizioni per il prolungamento (automatico) fino al 2024: potrà continuare a dare il suo contributo alla squadra e a seguire suo figlio Filip, attaccante che gioca nell'Under 12 giallorossa. (...) Ora è concentrato su) presente e sul Torino (domani ore 18.30, arbitra Colombo). all'andata un suo gol nel finale evitò alla Roma la sconfitta, stavolta c'è bisogno di ottenere i tre punti per continuare la corsa Champions.

(corsera)