I VOTI DEGLI ALTRI - Rui Patricio "affossa i suoi", Pellegrini "tra i pochi a tenere in gioco la Roma". Mourinho "utilizza forze nuove ma non funzionano"

La Roma perde 3-1 in casa dell'Atalanta e frena la sua corsa nella lotta per un piazzamento alla prossima edizione della Champions League. I giallorossi hanno accusato le fatiche di coppa e vengono puniti da Pasalic, Toloi e Koopmeiners. Oltre al danno, è arrivata anche la beffa poiché Mourinho dovrà fare i conti anche con gli infortuni di Llorente e Dybala. Il peggiore in campo è Rui Patricio (4,28), il quale ha commesso un grave errore in occasione del gol del 3-1: "Imparabile la conclusione al volo di Pasalic, disastroso sul 3-1 di Koopmeiners quando il pallone gli scivola via dalle mani. Disastroso nel momento in cui si era riaperta la gara, affossa i suoi" (Il Tempo). Il migliore, invece, è Pellegrini (6,57): "Il capitano è tra i pochi a tenere in gioco la Roma. Coglie pure il trentesimo palo della stagione con una bellissima punizione nel finale" (Il Corriere della Sera). Insufficienza anche per Mourinho (5,50): "La Roma è stanca e utilizza forze nuove che però non funzionano, e non vanno meglio nemmeno quelli della ripresa" (Il Messaggero).

LA MEDIA VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (Il Messaggero, Il Tempo, Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, Corriere della Sera, La Repubblica, Il Romanista)

Rui Patricio 4,28

Mancini 5,92

Llorente 5,64

Ibanez 4,71

Celik 5,28

Cristante 5,92

Bove 5,50

Zalewski 5,57

Pellegrini 6,57

Solbakken 5,07

Abraham 4,85

Matic 6,00

Spinazzola 5,71

El Shaarawy 5,50

Dybala 5,91

Belotti 6,00

Mourinho 5,50

IL MESSAGGERO

Rui Patricio 4

Mancini 5,5

Llorente 5,5

Ibanez 4,5

Celik 5

Cristante 5,5

Bove 5

Zalewski 5,5

Pellegrini 6,5

Solbakken 5

Abraham 5

Matic 6

Spinazzola 5,5

El Shaarawy 5,5

Dybala 6

Belotti ng

Mourinho 5,5

IL TEMPO

Rui Patricio 4

Mancini 6

Llorente 5

Ibanez 4,5

Celik 5,5

Cristante 5,5

Bove 5

Zalewski 5,5

Pellegrini 6,5

Solbakken 5,5

Abraham 5

Matic 6

Spinazzola 5,5

El Shaarawy 5,5

Dybala 6

Belotti ng

Mourinho 5,5

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Rui Patricio 5

Mancini 6

Llorente 5,5

Ibanez 5

Celik 5,5

Cristante 6

Bove 6

Zalewski 6

Pellegrini 7

Solbakken 5

Abraham 5

Matic 6

Spinazzola 6

El Shaarawy 5,5

Dybala 6

Belotti ng

Mourinho 5,5

CORRIERE DELLO SPORT

Rui Patricio 4

Mancini 6

Llorente 6

Ibanez 4

Celik 5,5

Cristante 6,5

Bove 6

Zalewski 6

Pellegrini 6,5

Solbakken 5

Abraham 4

Matic 6

Spinazzola 5

El Shaarawy 5,5

Dybala 5,5

Belotti 6

Mourinho 6

CORRIERE DELLA SERA

Rui Patricio 4

Mancini 6

Llorente 6

Ibanez 5,5

Celik 5

Cristante 6

Bove 5

Zalewski 5

Pellegrini 6,5

Solbakken 5

Abraham 5

Matic 6

Spinazzola 6

El Shaarawy 5

Dybala 6

Belotti 6

Mourinho 5

LA REPUBBLICA

Rui Patricio 4

Mancini 6

Llorente 5,5

Ibanez 5

Celik 5

Cristante 6

Bove 5,5

Zalewski 5,5

Pellegrini 6,5

Solbakken 5

Abraham 5

Matic 6

Spinazzola 6

El Shaarawy 6

Dybala 6

Belotti 6

Mourinho 5

IL ROMANISTA

Rui Patricio 5

Mancini 6

Llorente 6

Ibanez 4,5

Celik 5,5

Cristante 6

Bove 6

Zalewski 5,5

Pellegrini 6,5

Solbakken 5

Abraham 5

Matic 6

Spinazzola 6

El Shaarawy 5,5

Dybala ng

Belotti ng

Mourinho 6