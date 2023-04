Atalanta-Roma, infortunio alla caviglia per Dybala: la Joya resta comunque in campo fino al 90'

Problema alla caviglia sinistra per Paulo Dybala. Il numero 21 della Roma, entrato in campo al 64', ha subito un'entrata dura da parte del difensore dell'Atalanta, José Luis Palomino, dopo la quale è rimasto a terra dolorante. Neanche l'applicazione del ghiaccio sulla zona colpita ha dato sollievo all'argentino, che è rimasto in campo negli ultimi minuti, nonostante zoppicasse vistosamente, per non lasciare in nove i giallorossi, già in inferiorità numerica per l'infortunio occorso a Diego Llorente.