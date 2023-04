Le sensazioni di Paulo Dybala e dei sanitari giallorossi sono positive. Ieri il numero 21 non si è allenato in gruppo, ma la sua presenza nel quarto di finale di Europa League non è a rischio. Certa anche la convocazione di Wijnaldum, sostituito per un colpo alla testa durante il match di domenica scorsa con l'Udinese.

(Gasport)