Fattore Olimpico, Mourinho ha il suo 12° uomo: è lo stadio

Per i giallorossi di José Mourinho l'Olimpico è casa. Un'abitazione affollata di gente che ha voglia di fare festa insieme grazie a una squadra che prende energie proprio dal rapporto con i tifosi.

I 28 "sold out" dell'impianto nel giro dell'ultimo anno stanno facendo lievitare anche le prestazioni della Roma che, dall'inizio del 2023, nelle prestazioni interne è al top nei cinque massimi campionati europei. Il Forte Roma da gennaio ha prodotto sette vittorie e una sconfitta (contro il Sassuolo): quanto basta per spiegare la lievitazione della classifica giallorossa, che adesso vede la squadra di Mourinho al terzo posto in classifica e con cinque punti di vantaggio sul quinto posto.

Ma in attesa che il cammino in Serie A riprenda lunedì prossimo con la trasferta di Bergamo contro l'Atalanta, adesso incombe la sfida di giovedì contro il Feyenoord, che potrebbe aprire le porte della semifinale di Europa League. Così non sorprende che giovedì l’Olimpico sarà tirato a lucido come nei giorni migliori. Approfittando del fatto che i tifosi olandesi - come è successo all'andata per i romanisti - non potranno essere sugli spalti per motivi di ordine pubblico, la società ha deciso di destinare tutto lo stadio ai sostenitori di casa. Una spinta impossibile da sottovalutare. Non a caso lo stesso Special One ha detto: «Saremo noi più l'Olimpico. L'Olimpico c'è sempre e non sbaglia mai».

Oltre alla gloria, però, c'è anche l'aspetto economico che non va preso sottogamba. L'approdo in semifinale porterebbe un premio Uefa di 2,8 milioni, più un "market pool" da dividere intorno ai 5,5 milioni, a cui si andrebbe ad aggiungere l'incasso di una eventuale semifinale, che non facciamo fatica a ipotizzare si giochi in un Olimpico ancora una volta tutto esaurito. Insomma, un passaggio del turno porterebbe nelle casse della società almeno una decina di milioni.

(Gasport)