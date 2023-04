Allerta scontri: "Occhio alle vostre fontane". Feyenoord, provocazione ultras

LEGGO (F. BALZANI) - Rotta su Roma, nonostante i divieti e con l'intenzione di creare caos. Suona l'allarme nella Capitale in vista della sfida tra Roma e Feyenoord di giovedì prossimo, che vale l'accesso alle semifinali di Europa League. Lo zoccolo duro della curva degli olandesi - poco meno di 200 ultrà - vuole emulare i "colleghi" dell'Eintracht e sbarcherà tra domani e dopodomani a Roma nonostante il divieto di trasferta osservato peraltro dai tifosi giallorossi all'andata.

L'attenzione della Digos è sui voli provenienti dall'Olanda e sulle prenotazioni alberghiere. Ma molti ultrà arriveranno in treno. Alcuni da Rotterdam, altri indisturbati da Napoli dove sono presenti già da qualche ora (è allarme anche in vista della sfida di stasera col Milan) con tanto di "benedizione" di quelli serbi della Stella Rossa.

Un asse quello tra le tifoserie olandese e partenopea che preoccupa gli investigatori impegnati anche sui social. Su Telegram, in particolare, sono comparse foto di tifosi olandesi e napoletani con commenti minacciosi e riferimenti alla finale di Tirana. Gli hooligans del Feyenoord sono intenzionati a seguire la partita di giovedì in qualche pub del centro, ma gli investigatori sospettano che non pochi supporter stranieri abbiano provato ad aggirare il veto di acquisto dei biglietti per l'Olimpico, passando attraverso gli ultras napoletani.

«Occhio alle vostre fontane», la provocazione letta più volte sui social. Il riferimento ovviamente è alla Barcaccia di piazza di Spagna vandalizzata il 19 febbraio 2015. La piazza sarà sorvegliata e transennata. Osservate speciali pure Termini, piazza del Popolo e Trastevere. Ma non basterà. Perché gli ultras della Roma non resteranno a guardare e il rischio scontri si allarga quindi anche nei dintorni dello stadio, dove comunque saranno impiegati più di mille agenti.

Il capo della Polizia, Giannini, ha provato a stemperare: «Non c'è preoccupazione, c'è il contatto assiduo e continuo con le autorità olandesi per avere delle informazioni. Abbiamo preso contatti con Federalberghi, si sta facendo tutto il necessario per cercare di gestire questa situazione». L'allerta resta molto alta soprattutto per scongiurare figuracce agli occhi degli ispettori del Bie, il Bureau internazionale, che dovranno valutare la candidatura della Capitale per Expo 2030 e della Uefa.