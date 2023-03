Strategia Friedkin tra sponsor e stadio

Il silenzio dei Friedkin è ormai una certezza. Nel bene e nel male. I proprietari non hanno mai rilasciato un’intervista, non si sono mai esposti pubblicamente su una situazione legata alla parte sportiva del club, ma hanno scelto la strategia del lavoro dietro le quinte. [...] Il club ha bisogno di sponsor per aumentare i ricavi, i proprietari si sono mossi direttamente prima per firmare con la Toyota (di cui sono distributori negli Usa), poi con Auberge Resorts Collection, brand leader mondiale di hotel e resort di lusso (che fa parte del gruppo Friedkin). Il viaggio a novembre in Giappone è servito a far conoscere il brand Roma a potenziali investitori, per espandere il marchio e sperare di attirare nuovi accordi commerciali che possano aiutare il club a ridurre il passivo in bilancio. [...] Lo stadio è il principale obiettivo, ma la società spera che il possibile ingresso in Champions possa aiutare a stringere nuovi legami commerciali per aumentare i ricavi e uscire anche dall’empasse del Financial Fair Play.

(corsport)