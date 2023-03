ROMA-JUVENTUS: le probabili formazioni dei quotidiani. Matic e Cristante a centrocampo, Pellegrini stringe i denti. Torna Abraham dal 1'

Questa sera alle ore 20:45 la Roma affronterà allo Stadio Olimpico la Juventus di Massimiliano Allegri nel match valido per la venticinquesima giornata di Serie A. I giallorossi sono alla ricerca di una vittoria per dimenticare la sconfitta di Cremona, ma non sarà facile dato che i bianconeri sono una delle squadre più in forma del campionato. José Mourinho, presente in panchina in seguito alla sospensione della squalifica, si affiderà a Rui Patricio tra i pali e confermerà il trio difensivo Ibanez-Smalling (out contro la Cremonese per squalifica)-Mancini. Sulla fascia sinistra agirà l'indemoniato Spinazzola, mentre sulla destra Karsdorp. A centrocampo pronta la coppia Matic-Cristante, con Wijnaldum pronto a subentrare a partita in corso. Sulla trequarti invece ci saranno Dybala e Pellegrini (non al top della condizione), i quali agiranno alle spalle di Abraham.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Matic, Cristante, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham.

CORRIERE DELLO SPORT - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Matic, Cristante, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham.

TUTTOSPORT - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Matic, Cristante, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham.

IL MESSAGGERO - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Matic, Cristante, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham.

IL TEMPO - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Matic, Cristante, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham.