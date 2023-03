José Mourinho sarà in panchina contro la Juventus. La Corte Federale d'Appello ha deciso di sospendere la squalifica di due giornate inflitta al tecnico giallorosso in seguito al diverbio avuto con il IV Uomo Serra durante la gara contro la Cremonese. Alla luce degli elementi raccolti in seguito al ricorso, è stato deciso che servirà ulteriore tempo per valutare il caso. Con tutta probabilità però l'allenatore portoghese sconterà la squalifica nella sfida con il Sassuolo.

(gazzetta.it)

