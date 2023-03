Per vincere servono carattere e Joya

Stanchi e un po' acciaccati, ma felici e orgogliosi per la qualificazione ai quarti in Europa. Questa è la Roma descritta da Mourinho, dopo la battaglia di San Sebastian. Basterà per un derby nervoso, molto importante per restare ai primi posti? [...] Sarà battaglia?

Certamente tra le due tifoserie, ma non dimentichiamo di giocare in trasferta all'Olimpico e questo vuol dire tanta differenza con quel meraviglioso stadio, costruito anche dallo Special One, che sostiene, spinge e rianima. [...] Le squadre hanno un deficit di attaccanti centrali e giocano molto bene sull'errore degli avversari e le ripartenze. Certo, ma la Roma ha tra i suoi titolari due punte che la partita la possono decidere, Tammy e il Gallo, e le questioni di forma sono poco rilevanti in un derby. Vedremo tutta la capacità tattica di Mourinho, ma la gara la decideranno il carattere della squadra e la classe di Dybala. Scontato, ma è così.

(Paolo Liguori - Il Messaggero)