Meno falli e cartellini, è una Roma più calma

È come se José Mourinho avesse assorbito su di sé quella "rabbia" che nella passata stagione alimentava come benzina il motore dei suoi uomini, prendendosi le sensazioni che i giocatori stanno evitando. Lo scorso anno la Roma incassò 105 ammonizioni e 8 rossi in 38 giornate di Serie A, mentre oggi è a quota 47 cartellini gialli e zero rossi. Gianluca Mancini finì sul taccuini degli arbitri per ben 22 volte tra tutte le competizioni, mentre in questa annata è stato sanzionato solamente 8 volte.

I giallorossi sono decisamente meno propensi al fallo e, di conseguenza, alla sanzione. La media infatti è passata da 2,76 a 1,96 cartellini a partita. Il primatista è Ibanez (7), seguito da Smalling e Celik a 5. A quota 4 ci sono Cristante, Mancini e Zaniolo, Dybala è fermo a 3 mentre Pellegrini, Matic, Zalewski, Bove ed El Shaarawy sono a 2. Kumbulla, Abraham, Rui Patricio, Camara e Tahirovic sono stati ammoniti solamente una volta.

La Roma commette 11,96 falli a partita e solamente Napoli, Sassuolo, Lazio e Juventus sono più "pulite". L'eccezione alla regola è Smalling, che nella passata stagione commise il primo fallo solamente alla decima presenza, mentre oggi è il secondo più ammonito della squadra.

(corsport)