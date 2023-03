Le 4 baby chance di Mourinho per la Sampdoria

L’emergenza in difesa contro la Sampdoria fa scattare la corsa alla toto convocazione per i difensori della Primavera di Federico Guidi. Senza gli squalificati Ibañez, Mancini e Cristante e linfortunato Karsdorp, Mourinho porterà all’Olimpico uno o più baby per riempire la panchina, avere delle alternative magari da utilizzare in corsa dietro. Il portoghese, del resto, li conosce a memoria, li ingloba ciclicamente negli allenamenti, li studia dal vivo al Tre Fontane e in linea generale vede cose che gli altri non vedono. [...] Keramitsis – Il greco è in pole per la chiamata tra i grandi. Non sarebbe la prima. In questa stagione Keramitsis è già andato quattro volte in panchina, in più è l’unico centrale che ha esordito sotto la gestione Mourinho, ma da quella prima volta è passato più di un anno. [...] Silva – La grande sorpresa. Arrivato come oggetto misterioso in estate dai dilettanti del Drancy, è il ragazzo che ha fatto più progressi dentro Trigoria. [...] Chesti. Giallorosso da sempre. Nato a Tivoli nel 2004. In difesa Chesti è il profilo che ha il minutaggio più alto da quando Guidi dirige la baby Roma. [...] Foubert-Iacquemni. Era arrivato come il fuori quota che doveva fare la differenza, forte di un passato tra Villarreal e Lione e alcune presenze in Youth League. Nei fatti Foubert-Jacquemin, classe 2003, è scivolato come ultima scelta tra i difensori centrali in Primavera. La sua convocazione per Roma-Sampdoria è difficile, quasi impossibile, ma con Mourinho mai dire mai. [...]

(corsport)