Zaniolo: nessuna intenzione di battaglie legali con la Roma

[...] L'unica cosa che attualmente vorrebbe Zaniolo è ritrovare serenità e ricominciare a sentirsi un normale professionista. Nelle sue intenzioni - e in quelle della famiglia - quindi non c’è la voglia di complicarsi ulteriormente la vita andandosi ad impelagare in una battaglia legale.

Anche perché, al momento, non ci sono gli elementi per tacciare la Roma di un qualsiasi tipo di comportamento scorretto. Naturalmente se nei prossimi mesi la situazione dovesse precipitare ulteriormente, o se il giocatore dovesse percepire un accanimento da parte del club, le cose potrebbero cambiare. Ma, per ora, nella testa dell’ex pupillo dei tifosi romanisti c’è soltanto l’intenzione di tornare a vivere una “normale” vita da calciatore.

(gazzetta.it)

