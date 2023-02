Zaniolo-Roma: guerra legale

A giugno ci sarà il Milan ad aspettarlo. Nicolò Zaniolo ne è convinto, perche la storia con la Roma si è definitivamente chiusa. (...) Recuperare il rapporto sarà praticamente impossibile, anche perche la scelta di escluderlo dal progetto tecnico - fanno sapere da Trigoria - è stata presa direttamente dal presidente Friedkin in accordo con la direzione sportiva e l'allenatore. (...) Ecco perche all'orizzonte c'e l'ipotesi di un contenzioso legale. Non è da escludere che la famiglia dell'esterno scateni una battaglia contro la Roma per il massacro mediatico che si è consumato nei giorni scorsi (secondo i genitori innescato dal club) e per averlo escluso dal progetto tecnico a seguito di comportamenti non professionali (assenze dagli allenamenti e rifiuto alle convocazioni). È stato gia contattato un pool di avvocati che si occuperà della vicenda e che avrà il compito di tutelarlo al fine di garantirgli il sereno svolgimento della sua attività. Mobbing e pressioni psicologiche sono solo alcune delle accuse che la famiglia Zaniolo ha intenzione di muovere contro la Roma. (...) Prima di far partire il contrattacco, Nicolò aspetterà la fine del calciomercato e la conferenza stampa di Tiago Pinto prevista nei prossimi giorni. Poi, è probabile che prenderà la parola per raccontare la sua versione. (...) E' atteso per oggi a Trigoria, ma none escluso che possa prendersi ancora qualche giorno e rientrare la prossima settimana. (...)

(Il Messaggero)