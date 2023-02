Sollievo per Dybala

IL TEMPO (L. PES) - Sospiro di sollievo. Paulo Dybala tornerà presto a disposizione di Mourinho dopo l'affaticamento accusato nel primo tempo della sfida con il Salisburgo. Ieri mattina l'argentino ha svolto gli esami strumentali che hanno scongiurato lesioni mu-scolari. Per la Joya soltanto un sovraccarico al flessore della coscia sinistra che lo costringerà a saltare la sfida in programma domenica sera contro il Verona, ma che gli dovrebbe consentire senza problemi di essere a disposizione per il ritorno contro gli austriaci. Nel match della Red Bull Arena l'attaccante giallorosso ha avvertito un fastidio muscolare nel corso del primo tempo, comunicando poi a Mourinho che avrebbe preferito non scendere in campo per la ripresa. Probabilmente per paura di peggiorare la propria condizione fisica, o per semplice precauzione, ma Dybala conferma come il doppio impegno con gare ravvicinate sia complicato da gestire per lui. Senza l'argentino l'attacco della Roma fa fatica, non è una novità. Il confronto con il Salisburgo ha dimostrato per l'ennesima volta come il reparto offensivo della squadra di Mourinho sia carente dal punto di vista dei gol. Le grandi occasioni fallite da Abraham e Belotti sono lo specchio di una stagione da dimenticare dal punto di vista realizzativo. La statistica fornita dal portale Kickest è impietosa: la Roma è la squadra che nel campionato italiano ha convertito meno «big chance» in gol nell'ultimo biennio (33,7%). Inoltre, il suo centravanti titolare dal 2021, ovvero Abraham, è il calciatore che ha avuto più big chance in Serie A (53), concretizzandone appena un terzo (18). Insomma, dati che testimoniano la grande fatica dei giallorossi a segnare. Questo, nonostante l'ottima fase difensiva, riduce il margine d'errore della squadra, che non può permettersi distrazioni (vedi Napoli o Salisburgo) che altrimenti costerebbero il risultato. Numeri questi, che, oltre a coinvolgere l'attacco, mettono a nudo l'assenza quasi totale del contributo realizzativo di esterni e centrocampisti. Se la stagione di Lorenzo Pellegrini sta mostrando più ombre che luci, anche dai compagni di reparto non stanno arrivando gol. Basti pensare che Smalling e Ibanez hanno più gol in campionato (3) del capitano giallo-rosso. La gara contro i gialloblu resta fondamentale in ottica quarto posto dopo lo stop di Lecce, così come, ovviamente, lo è quella della prossima settimana in Europa League. Con o senza Dybala (che dovrebbe farcela per giovedì), gli uomini di Mourinho hanno l'obbligo

di ritrovare la vittoria in campionato e cercare in tutti i modi di accedere agli ottavi di finale. Oggi il tecnico giallorosso non parlerà, come di consueto dopo gli impegni europei, ma qualche cambio (oltre a Dybala) contro il Verona sarà quasi d'obbligo. Con Matic e Smalling indiziati principali ad un turno di riposo, oltre alla possibilità di rivedere Karsdorp titolare dopo diversi mesi.