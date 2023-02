Roma, recuperato solo Pellegrini. Abraham e Dybala in panchina

Lorenzo Pellegrini sì, Dybala e Abraham forse. A poche ore dal fischio d'inizio di Roma-Salisburgo, gara di ritorno dei playoff di Europa League, il borsino degli infortunati romanisti tende al positivo. (...) La buona notizia è il pieno recupero di Lorenzo Pellegrini, che già due giorni fa si era allenato in gruppo e ieri ha confermato di stare bene: la sua presenza contro la formazione austriaca non sarà condizionata alle condizioni fisiche. Se non dovesse giocare, insomma, sarà una scelta tecnica di Mourinho. (...) Qualche dubbio in più, invece, su Paulo Dybala. L'argentino è uscito alla fine del primo tempo nella gara di andata per un affaticamento muscolare. In questi giorni è stato gestito: allenamenti personalizzati, palestra, piscina e fisioterapia. Oggi dovrebbe tornare a lavorare in gruppo e sarà un provino decisivo per capire se potrà essere in campo. (...) La situazione più delicata riguarda Abraham, involontariamente colpito domenica sera dal compagno di squadra Mancini, che stasera (ore 19.30) parlerà in conferenza stampa insieme allo Special One. Lo scontro è costato a Tammy una profonda ferita all'occhio che ha reso necessario un piccolo intervento, in cui sono stati applicati sei punti di sutura alla palpebra inferiore. Sono state escluse lesioni ed è stata preparata una mascherina protettiva per consentire all'attaccante inglese di scendere in campo, ma soltanto se non correrà troppi rischi. (...)

(corsera)