Nuovo stadio: si lavora sul problema accessibilità

(...) Il Ceo della Roma, Pietro Berardi, è intervenuto all’incontro con le Commissioni Sport e Urbanistica per discutere del progetto del nuovo stadio della società giallorossa, che dovrà sorgere a Pietralata. “Siamo pronti a rispondere a ogni domanda per fare questo progetto che è importante per tutta la città“. (...) Al termine dell’assemblea ha parlato anche l’assessore all’Urbanistica di Roma Capitale, Maurizio Veloccia: “Il rapporto tra Campidoglio e la Roma è ottimo, c’è la massima disponibilità a risolvere i problemi". (...)

(corsera)