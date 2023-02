Mourinho rimette i titolari. Dopo l’eliminazione in coppa vietato sbagliare

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Subito in campo per cancellare l’eliminazione in Coppa Italia. Oggi pomeriggio - calcio d’inizio alle ore 18, diretta su DAZN - allo Stadio Olimpico la Roma affronterà l’Empoli di Zanetti. Numerosi i cambi nelle file di Mourinho, pronto a schierare una formazione simile a quella vista con il Napoli: a differenza della squadra schierata al Maradona non ci sarà Spinazzola, fuori per infortunio, al suo posto pronto uno tra Zalewski ed El Shaarawy. Il polacco potrebbe tuttavia tornare a destra dopo la prestazione da dimenticare di Celik con la Cremonese. A centrocampo Matic sicuro del posto, con Cristante che si gioca una maglia con Bove. In attacco pronti a tornare dal primo minuto insieme Pellegrini, Dybala e Abraham. «L’ultima trasferta ci ha fatto capire che possiamo giocarcela - ha affermato ieri Zanetti in conferenza stampa - dobbiamo scendere in campo senza paura». I toscani, imbattuti da 5 partite consecutive, incluse le due trasferte contro Lazio e Inter, non cambieranno molto rispetto alla partita col Torino: a destra Stojanovic insidia Ebuehi, mentre a sinistra Parisi torna titolare dopo la squalifica scontata con i granata. A centrocampo Marin sarà affiancato da Akpa-Akpro e Bandinelli, con Baldanzi sulla trequarti. I due centravanti, vista l’indisponibilità di Destro, saranno Satriano e Caputo. Non sarà della partita Salvatore Foti, il vice di Mourinho è stato squalificato fino al 28 febbraio per aver proferito espressioni blasfeme al direttore di gara al momento dell’espulsione e al termine della gara con la Cremonese. Squalificato fino al 9 febbraio Stefano Rapetti, il preparatore è stato sanzionato per aver contestato l’operato della terna arbitrale. Previsto l’ennesimo sold-out all’Olimpico, sono più di 60mila i tifosi attesi, con i cancelli che apriranno alle 15.30. Inoltre, a partire da oggi - e per tutto il resto della stagione - la Roma, con la collaborazione della Protezione Civile Arvalia, porterà avanti il progetto «Unstoppable». L’iniziativa garantirà il trasferimento gratuito da e verso l’impianto sportivo per tutti i tifosi con disabilità. La flotta di veicoli, targati Toyota e forniti da Kinto, verranno inoltre messi a disposizione dal club per supportare attività di volontariato per tutta la città.