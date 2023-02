L'impegno della Roma sul nuovo stadio: «Traffico ed espropri, daremo soluzioni»

Voto entro marzo in Consiglio comunale per avviare «il percorso successivo e decisivo: il progetto definitivo e la conferenza servizi decisoria». Questo è l'obiettivo dichiarato da Maurizio Veloccia, assessore all'Urbanistica del Comune, intervenuto ieri mattina alla seduta congiunta delle Commissioni Sport e Urbanistica che dà il via all'esame della delibera sul pubblico interesse alla costruzione dello Stadio della Roma di Pietralata. (...) C'è ancora da organizzare il momento del confronto pubblico con la città. Che già oggi potrebbe regalare un assaggio: nel pomeriggio, alle 15, un pezzo (abbondante) di Consiglieri comunali farà un sopralluogo a Pietralata. E si preannuncia la presenza del Comitati del sì e del no allo Stadio più una fetta di tifosi giallorossi. Politicamente, in Aula Giulio Cesare, non ci sono contrari al progetto. (...) Le perplessità tecniche emergono dalle domande di quei consiglieri che hanno letto il dossier: Federico Rocca (FdI), Marco Di Stefano (FI-UdC), Dario Nanni (Civica Calenda) e dal presidente del Municipio IV, Massimiliano Umberti (Pd). E sono praticamente tutte centrate su accessibilità, mobilità e parcheggi. Più il tema dei terreni ancora da espropriare. (...) Nessuna delle criticità emerse sullo studio di fattibilità è insuperabile ma richiede comunque da parte della società giallorossa un'attenta progettazione per evitare possibili ripercussioni sul traffico: ricalcolare bene il numero dei posti auto e posti moto, controllare con cautela il sistema del trasporto pubblico, garantire una preferenziale per l'ospedale Sandro Pertini. (...)

(Il Messaggero)