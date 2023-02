Kickert (Ambasciatore austriaco in Italia): “Il Salisburgo può farcela”

"Lo sport fa parte della mia vita e di quella della famiglia". - dice Jan Kickert, 58 anni, ambasciatore austriaco in Italia, intervistato dal quotidiano sportivo. (...)

allora scommetta un euro su chi passa il turno tra Roma e Salisburgo.

"Il Salisburgo, naturalmente. Per impegni lavorativi non ho potuto vedere l’andata, ma sono stato felice per la vittoria della squadra austriaca. Penso che utilizzando l’arma del contropiede ce la possa fare anche al ritorno. Anzi, sarò anche all’Olimpico per vedere la partita".

(...)

(gasport)