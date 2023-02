Adamu: "Serve la partita perfetta per qualificarci"

Junior Adamu, attaccante del Salisburgo, ha raccontato le sue sensazioni alla vigilia del ritorno del playoff di Europa League in programma stasera: "Qua facciamo esperienza, ci prepariamo per arrivare un giorno ai massimi livelli. Abbiamo giocato in tutti gli stadi storici, per questo so che reggeremo anche l'Olimpico pieno e la gara contro la Roma. Siamo abituati a grandi palcoscenici".

Pensate di poter vincere l'Europa League?

"Sono altre le favorite. Manchester United, Barcellona, Juventus, la Roma stessa. Vogliamo però provare ad infastidire i giallorossi, come abbiamo fatto in Champions con diversi avversari e con loro nella gara d'andata. Vogliamo mostrare il nostro calcio"

Cosa pensa della Roma?

"Ha una rosa con molta esperienza. Dybala è un campione, spero ci sia. Mourinho è uno dei migliori al mondo. Contro gente così avevamo bisogno di due ottime prestazioni per passare. Ci manca la seconda..."

[...]

(Corsera)