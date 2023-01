Zaniolo, tentativi disperati per venderlo. Acquistato Llorente

Al netto della vicenda Zaniolo, che condizionerà le ultime ore di mercato in casa giallorossa, ieri Tiago Pinto ha piazzato un colpo a sorpresa per rinforzare la difesa, è sbarcato in serata a Fiumicino Diego Llorente, centrale spagnolo di 29 anni: la Roma lo ha preso dagli inglesi del Leeds United in prestito gratuito con diritto di riscatto. Il difensore nella serata di ieri ha svolto le visite mediche, e oggi dopo la firma sul contratto sarà ufficializzato il suo trasferimento (almeno) fino al termine della stagione. [...] Per quanto riguarda Zaniolo, che ieri in accordo con la società è tornato a La Spezia e sui social ha tolto la dicitura «calciatore della Roma», ufficiale il suo essere «fuori dal progetto» secondo la decisione presa ieri sera dai Friedkin. Da registrare un interessamento «last minute» del Lipsia. Se dovessero verificarsi in extremis le condizioni per una cessione, Pinto proverà a chiudere per il sostituto: in lizza il marocchino Ziyech e il serbo Tadic. [...]

(corsera)