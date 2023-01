Zaniolo, il Milan si defila: resta solo il Bournemouth

Quarantott’ore per un sì. È la speranza della Roma, ma anche la dead line definitiva per capire il futuro di Nicolò Zaniolo, in bilico tra il Bournemouth e la permanenza in giallorosso. Perché il Milan si è defilato dalla trattativa, comunicando al club e all’agente del calciatore di non essere in grado di fare un’offerta a titolo definitivo che rispecchi il valore richiesto dalla Roma. [...] Una decisione che ha infranto i sogni milanisti di Zaniolo, costretto, suo malgrado, a valutare l’offerta del Bournemouth. Il club inglese ha messo sul tavolo 30 milioni di euro più 5 di bonus e il 10% di futura rivendita. Un’offerta ritenuta congrua e in linea con le richieste del club. Per il calciatore è pronto un contratto da 3 milioni di euro a salire, insieme ad un ruolo di primo piano nella vetrina della Premier League. Le carte – e i soldi – sono ancora sul tavolo e verranno valutati nelle prossime ore. Nonostante un primo rifiuto del calciatore. [...]

(La Repubblica)