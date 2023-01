Strootman: "L'Olimpico è casa mia. Domani spero di essere un ospite gradito"

CORRIEREDELLOSPORT.IT - Kevin Strootman, ex centrocampista della Roma e attualmente in forza al Genoa, affronterà domani i giallorossi nella partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. La 'lavatrice', così chiamato dai tifosi durante la sua permanenza nella Capitale, terminata cinque anni fa, ha rilasciato un'intervista in esclusiva al quotidiano, che sarà disponibile domani in edicola. Ecco un'anticipazione: "Sento l'Olimpico come casa e torno per una sera come ospite. Spero benvenuto...".

