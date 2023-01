Shomurodov: è asta. Ma lui vuole il Toro

Il Torino ripiomba su Shomurodov. Al suo entourage, l'uzbeko ha ribadito anche nelle ultime ore di anteporre il Toro alle altre destinazioni. Che sono Cremonese, Spezia e Verona in Italia e Lille in Francia. Quest'ultima è invece la destinazione preferita alla Roma, perché il club francese é l'unico che avrebbe pronta l'offerta cash, da 13 milioni per rilvare subito e il cartellino di Shomurodov. I giallorossi, che lo hanno pagato 17,5 milioni (versati al Genoa), ammortizzerebbero quanto speso nel 2021. Il Toro rimanda la chiusura dell'operazione, e forte della volontà del gioca-ore confida in definitiva, cioè all'ultima curva, di strappare l'attaccante attraverso un prestito con diritto di riscatto, semmai con un obbligo, ma a condizioni ben difficili da raggiungere.

(tuttosport)