Se a Roma Dybala unisce i due sensi della Joya

Chissà se l'Inter sta rimpiangendo l'affare sfumato per Dybala, ma certo lui sta facendo di tutto per farle venire il mal di stomaco. Qualcuno dirà: anche la Juve. Ma quella è altra storia. Tra amore sfumato e colt fumante nella caccia al colpevole delle amarezze bianconere. Se la ride Mourinho e gli va dato atto che nella psicologia si mangia ancora tutti. (...) Del resto cos'era capitato al buon Paulo Ezequiele che tutti si ostinano a chiamare "Joya", perché nella lingua madre vuol dire "gioiello" o anche "prezioso"? Stava perdendo il confronto con se stesso. Doveva dare Joya, detto all'italiana, ma non ci riusciva.(...) Mourinho e la Roma lo hanno fatto sentire "Joya" detto all'argentina. Se lo son coccolati, dopo l'affare a zero euro di costo. E non a caso ieri Matic, il centrocampista

serbo del "ci sono quando servo", ha postato una sorta di massima calcistica: «Dietro ogni top player c'è un centrocampista difensivo». Dybala gli ha risposto con un bel «Grazie!». Tammy Abraham avrebbe potuto aggiungere: «Ed anche un centravanti così generoso da farti gli assist». Ed Infatti Paulo lo ha additato a tutto l'Olimpico dopo i gol. (...)

(Il Giornale)