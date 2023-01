Roma, Tom Barrack pronto a investire nel club (e nello stadio). Friedkin valuta la possibilità di un partner

La rivista economica Fortune lo definisce «il più grande investitore immobiliare al mondo». Tom Barrack, 75 anni, continua a guardare a Roma e alla Roma. Da Trigoria arrivano smentite e affermano che queste indiscrezioni «non trovano riscontro in ambienti vicino alla presidenza». Qualcosa però si sta muovendo, infatti l'imprenditore statunitense sta valutando i margini per entrare nella questione stadio. Ci sono stati dei contatti e l'accelerata è arrivata dopo l'assemblea straordinaria del 18 ottobre, in cui la società giallorossa si è trasformata da spa a srl. In questo contesto risalta l’articolo 6.5 dello statuto che prevede la possibilità che vengano create categorie di soci con relativi poteri, legate ad “argomenti”. Proprio per questo motivo Barrack ha quindi iniziato a sondare il terreno.

(ilmessaggero.it)

