NAPOLI-ROMA: le probabili formazioni dei quotidiani. Torna Spinazzola, Dybala-Pellegrini alle spalle di Abraham

Questa sera alle ore 20:45 allo Stadio Diego Armando Maradona andrà in scena il big match tra Napoli e Roma, valido per la ventesima giornata di Serie A. I partenopei stanno disputando una stagione incredibile e si trovano al primo posto in classifica a +10 dall’Inter seconda (che ha anche una partita in più). I giallorossi invece hanno iniziato il 2023 con il botto e sono momentaneamente in sesta posizione, ma solamente a tre punti dalla seconda. Per provare a sbancare il Maradona, José Mourinho, privo di Nicolò Zaniolo, si affiderà alla formazione che gli darà maggiori garanzie. Lo Special One ha sorpreso tutti in conferenza stampa, annunciando gli undici che scenderanno in campo dal primo minuto: Rui Patricio tra i pali, Ibanez-Smalling-Mancini in difesa, a centrocampo spazio alla coppia Cristante-Matic, mente sulle fasce giocheranno Spinazzola e Zalewski. Sulla trequarti pronti Pellegrini e Dybala, i quali agiranno alle spalle di Abraham.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Matic, Cristante, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Abraham.

