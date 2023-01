Mou chiede acquisti, Pinto frena. Ma oggi in campo torna Dybala

Finalmente torna il campionato. Quasi fosse una liberazione dai 52 giorni di torpore romanista, in parte lenito dal Mondiale ma inasprito dai tanti, troppi argomenti extra campo che hanno riguardato la Roma. Inutile nascondersi, a Trigoria l’aria è rarefatta. Da un lato Mourinho, silente e inquieto che si guarda attorno e chiede di più. A tutti, dalla proprietà alla dirigenza, fino ai suoi stessi calciatori. Innalzare ambizione e tasso tecnico per continuare insieme. Dall’altra Tiago Pinto, esecutore dei diktat della famiglia Friedkin e ingabbiato nel rispetto dei numeri impietosi di un bilancio in rosso. Che lo obbliga a stoppare i sogni di calciomercato, riportando tutti ai propri doversi sportivi. Giocare e vincere per riconquistare la Champions League. [...] Mourinho in questi giorni ha preparato la Roma migliore possibile per tornare alla vittoria in campionato. Si va verso la conferma del 3-4-2-1, con Rui Patricio in porta, Mancini, Smalling e Ibanez in difesa. A destra Celik, a sinistra Zalewski — in vantaggio su Spinazzola — e al centro Pellegrini insieme ad uno tra Matic e Cristante. Davanti ci sarà Abraham con Zaniolo e Dybala alle sue spalle. L’allenatore portoghese vuole ripartire dalla Joya, affidandogli un attacco sfiduciato e abulico.

(La Repubblica)