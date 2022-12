Quelli che si devono svegliare: il 2022 di Abraham è spaccato a metà

Il conto alla rovescia è partito, la ripresa s'avvicina sempre più e le inseguitrici si preparano a ridare l'assalto alla capolista. Una cosa è certa, anzi due. La prima è che gennaio sarà un mese chiave, visto che Spalletti e i suoi avranno ben tre scontri diretti con Inter, Juventus e Roma per dimostrare che la lunga sosta non ha intaccato quei meccanismi che hanno permesso loro di dominare la stagione fin qui. (...) L'impressione è che il mercato di riparazione non porterà infatti chissà quali rivoluzioni, i soldi sono quelli che sono, quindi non aspettiamoci grossi colpi. Ecco perché ritrovare i gol perduti rischia di essere l'unica possibilità per chi insegue. (...) Anche Mourinho aspetta con ansia qualcuno, Tammy Abraham, che ha vissuto un 2022 spaccato a metà: nella prima parte ha trascinato la Roma alla vittoria della Conference, nella seconda ha segnato la miseria di 3 gol in A. Diventerà padre, l'ha annunciato: chissà non sia d'aiuto. (...)

(corsera)