Da Dubai alla Thailandia, le vacanze dei giocatori

I calciatori della Roma sono attualmente in vacanza e molti di loro hanno deciso di volare dall'altra parte del mondo. Smalling è in Thailandia, mentre Abraham è alle Maldive con la sua fidanzata. Stessa metà anche per Cristante, al momento out in seguito all'operazione al polso. Belotti è a Parigi con la famiglia, ma la maggior parte dei giallorossi si trova a Dubai: Kumbulla, Mancini, Pellegrini e Spinazzola infatti si trovano lì e alternano relax ad allenamenti specifici in palestra. Ibanez è tornato a casa in Brasile, così come Volpato e Shomurodov, Camara e Matic rispettivamente in Australia, Uzbekistan, Guinea e Serbia. Zaniolo sta trascorrendo queste vacanza con la famiglia e gli amici a La Spezia, dove va spesso ad allenarsi al Kinemove Center di Pontremoli. Mourinho si sarebbe diviso tra Inghilterra e Portogallo, ma non si hanno conferme.

(corsport)