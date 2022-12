VIDEO - Zaniolo si allena anche in vacanza: il numero 22 al lavoro per potenziare le gambe

Nicolò Zaniolo vuole farsi trovare pronto al 100% per la ripresa degli allenamenti, in programma il 12 dicembre al centro sportivo "Fulvio Bernardini" di Trigoria. Il numero 22 è attualmente in vacanza, ma sta comunque lavorando per mantenere la forma. Il calciatore giallorosso si è allenato al Kinemove Center e, come si vede nel video pubblicato su Instagram dalla palestra stessa, ha svolto anche alcuni esercizi con un macchinario per potenziare le gambe.





? Niente riposo per #Zaniolo ? 2️⃣2️⃣ Il numero 22 si allena anche in vacanza ?#ASRoma pic.twitter.com/p3n25ywuYa — laroma24.it (@LAROMA24) December 5, 2022