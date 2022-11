Un gol e 2 rigori: Zaniolo decisivo. E Mourinho sorride

(...) La Roma sarà ancora protagonista in Europa League, il pass l’hanno staccato direttamente loro, il suo capitano, Lorenzo Pellegrini, e il talento puro, Nicolò Zaniolo. Il primo trasforma due rigori calciati in maniera perfetta. La corsa sotto la Curva Sud, l’abbraccio della sua gente che scandisce, a distanza di minuti, il suo nome. (...) Il gol di Rick allo scadere aveva gelato squadra e stadio. Poi nell’intervallo le urla di Mou, la testa che fa clic e il capitano si prende per mano la sua Roma. Zaniolo, Volpato e El Shaarawy sembrano finalmente parlare la sua stessa lingua calcistica, la Roma crea pressione sulla retroguardia bulgara, Zaniolo subisce due falli da rigore, a trasformarli ci pensa poi il capitano giallorosso. (...) Condivisa dallo strapotere fisico di Nicolò Zaniolo che, dopo essersi procurato due penalty, si ricorda quanto le notti europee siano il suo habitat naturale. E dopo aver trovato il gol con l’Hellas Verona in campionato, ecco anche la prima rete in campo europeo. Si toglie la maglietta Nicolò, corre a godersi l’abbraccio di uno stadio che non lo ha mai abbandonato, pronto a sommergerlo nuovamente d’affetto.

(La Repubblica)