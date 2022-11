Roma, servono vittoria e serenità: Mourinho col Toro non può fallire

La Roma è pronta a chiudere il 2022 davanti alla propria gente e lo farà oggi alle ore 15 contro il Torino nell'ultima gara prima della sosta per il Mondiale. I giallorossi hanno assoluto bisogno di vincere per rimanere attaccati alla zona Champions. L'atmosfera sarà infernale, dato che è stato registrato il 17esimo sold out consecutivo.

In panchina, invece, si rivede Dybala, 35 giorni dopo la lesione al retto femorale della coscia sinistra, e dovrebbe entrare in campo nel corso della ripresa. Sulla trequarti sono pronti Zaniolo e Volpato e agiranno alle spalle di Abraham. In mediana spazio a Cristante e Camara, favorito su Matic, mentre sulle fasce agiranno Celik e Zalewski. In difesa confermati Ibanez, Smalling e Mancini davanti a Rui Patricio. Nonostante si sia allenato con il gruppo, Karsdorp dovrebbe andare in tribuna.

Nei giorni scorsi Camara ha subito il secondo furto della sua macchina, mentre Matic ha ritrovato il finestrino della sua auto in frantumi e il volante rubato.

(corsera)