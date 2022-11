Karsdorp e la Roma tra dialogo e Turchia

Venerdì, in tarda serata, si è sparsa la notizia, grazie a un avvistamento del sito “laroma24.it” che Rick Karsdorp, insieme al suo agente, era tornato a Roma. Pronto, eventualmente, alla visita medica necessaria dopo l’invio del certificato medico che attestava non meglio precisati problemi psicologici. L’indiscrezione non è stata smentita, ma ieri Karsdorp non si è fatto vedere a Trigoria e neppure, ufficialmente, in giro per Roma. Tra l’altro, Tiago Pinto rientrerà con la squadra martedì mattina e solo nel pomeriggio dovrebbe incontrare il procuratore dell’olandese.

José Mourinho non vuole più avere niente a che fare con il ragazzo, Karsdorp invece si è sentito accusato ingiustamente e la Roma sa che ormai lo deve vendere. La volontà di entrambe le parti è quella di non arrivare ad uno strappo definitivo. L'olandese è disposto ad accettare anche soluzioni in prestito, per la società invece può andar via solo a titolo definitivo. O, al massimo, in prestito oneroso con obbligo di riscatto a condizioni semplici, una sorta di acquisto dilazionato.

In Italia non sembrano esserci squadre disposte a spendere per lui, in Olanda o in Francia qualcosa potrebbe muoversi, nelle ultime ore c’è stato anche un sondaggio da un paio di club della Turchia, che potrebbero avere la disponibilità economica, ma non hanno fatto ancora offerte concrete.

(Corsport)