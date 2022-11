Karsdorp: il terzino è tornato a Roma

Nuova svolta nel caso Rick Karsdorp. Dopo il duro attacco di José Mourinho nel postpartita di Sassuolo-Roma a causa di un "atteggiamento non professionale", il terzino olandese non era stato convocato per il match successivo contro il Torino ed era partito in Olanda con la sua famiglia. Al termine della settimana di vacanza concessa dall'allenatore, il giocatore non si è presentato a Trigoria per gli allenamenti nonostante fosse regolarmente convocato e da quel momento si è creata una frattura difficilmente ricomponibile tra le parti. Il ventisettenne non è partito con il resto della squadra in tournée in Giappone e ha presentato alla società giallorossa un certificato medico in cui venivano attestati i suoi "problemi psicologici". Il club ha chiesto ulteriori controlli per verificarne l'entità. A sorpesa, il calciatore è però tornato nella Capitale e questa sera è stato pizzicato in un ristorante in compagnia del suo agente, Johan Henkes.

