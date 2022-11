Karsdorp, è rottura con la Roma: l'olandese ha comunicato problemi psicologici. Il club vuole nuovi controlli

Ormai è rottura insanabile tra la Roma e Rick Karsdorp. Come si legge sul sito dell'esperto di calciomercato, infatti, si prospetta un braccio di ferro tra le parti, con la società giallorossa e il calciatore che cercheranno di far valere le proprie ragioni.

Nei giorni scorsi, l'olandese ha comunicato al club giallorosso problemi di natura psicologica, certificati da un medico di fiducia. Dopo un consulto con gli avvocati, il classe '95 si sente forte della propria posizione, ha intenzione di farla valere e gli appellativi usati nei suoi confronti gli danno forza in una eventuale causa.

La Roma ha cercato in un primo momento di risolvere la situazione in maniera costruttiva, ma ora vuole tutelare i propri diritti e ha convocato il calciatore per sottoporsi a nuovi controlli dai medici del club.

