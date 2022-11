Karsdorp a Roma con l'agente. Martedì un vertice con il club?

Ormai la frattura tra la Roma e Rick Karsdorp appare insanabile. La soluzione più probabile, infatti, sembra essere la conclusione del rapporto. Il terzino destro non ha risposto alla convocazione di Mourinho per gli allenamenti e non ha preso parte alla tournée in Giappone, ma nella giornata di ieri è stato avvistato nella Capitale in compagnia del suo agente, ovvero Johan Henkes.

In questo momento tutti i dirigenti giallorossi sono in Giappone, motivo per cui potrebbe esserci un incontro tra l'entourage del calciatore e la società solamente nella giornata di martedì, dopo il ritorno dalla tournée, per decidere il futuro del ventisettenne.

(gasport)